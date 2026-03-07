L’arena lascerà il Supercinema | Film ed eventi nel parco del Met

L’arena cinematografica in centro, situata sul parco Campo della fiera, lascerà il Supercinema. La nuova sede sarà nel parco del Museo etnografico appena restaurato, dove si svolgeranno film e eventi all’aperto. La decisione riguarda il trasferimento dell’arena, che si allontanerà dalla sua posizione attuale per essere ospitata in un’area verde riqualificata.

C’è da spostare un cinema. Risorgerà nel parco del restaurato Museo etnografico l’arena cinematografica in centro, affacciata sul parco Campo della fiera. L’arena era stata creata una ventina d’anni fa, subito dopo i lavori di realizzazione del parco. Ma fin dalle prime proiezioni si era capito che proporre film lì, a ridosso del parco e del Caffè Clementino, sarebbe stato problematico. Dopo qualche anno e vari tentativi, tra cui quello di far vedere i film fornendo cuffie al pubblico, l’arena di fatto non è stata più utilizzata, se non per alcuni eventi e spettacoli. Il Comune ha deciso di far rivivere l’arena, spostandola al Met. Il museo è chiuso da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

