Lingue di minoranza scuole del primo ciclo | candidature per il progetto sul curricolo locale entro il 4 marzo

È aperto un avviso che riguarda le scuole del primo ciclo e le lingue di minoranza. Le candidature devono essere presentate entro il 4 marzo e si riferiscono a un progetto sul curricolo locale. L’Avviso n. 35375, pubblicato il 16 febbraio 2026, invita le istituzioni scolastiche interessate a partecipare alla manifestazione di interesse.
È attivo l’Avviso n. 35375 del 16 febbraio 2026 relativo alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento delle attività di organizzazione delle iniziative connesse al Progetto di formazione e ricerca sull’insegnamento delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche, ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Lingue straniere, il 60% degli studenti in Europa ne studia due o piùÈ un’opportunità, ma non sempre viene colta. Soprattutto in Italia. Perché il numero di studenti che si dedicano all’apprendimento di più di una lingua straniera resta ridotto. A delineare il quadro ... ilsole24ore.com
