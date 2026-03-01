Lingue di minoranza scuole del primo ciclo | candidature per il progetto sul curricolo locale entro il 4 marzo

È aperto un avviso che riguarda le scuole del primo ciclo e le lingue di minoranza. Le candidature devono essere presentate entro il 4 marzo e si riferiscono a un progetto sul curricolo locale. L’Avviso n. 35375, pubblicato il 16 febbraio 2026, invita le istituzioni scolastiche interessate a partecipare alla manifestazione di interesse.