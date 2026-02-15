Si fa male all' alba sul monte San Primo | complesso recupero fra neve ghiaccio e vento

Un escursionista francese si ferisce all’alba sul monte San Primo, costringendo i soccorritori a intervenire in condizioni difficili di neve, ghiaccio e vento. L’incidente si è verificato poco prima dell’alba, quando il malore o la caduta ha reso necessario un intervento urgente. I volontari e le forze di soccorso hanno affrontato un’operazione complessa, che ha richiesto ore di lavoro tra terreni impervi e temperature rigide.

Intervento congiunto di Soccorso alpino e Vigili del fuoco, reso difficile dalle avverse condizioni ambientali, per trarre in salvo un escursionista francese di 20 anni Si infortuna prima dell'alba sul monte San Primo: complesse operazioni di salvataggio per recuperare un escursionista di nazionalità francese. È accaduto questa mattina intorno alle 5.30. L'uomo, un 20enne, è caduto e non è più stato in grado di proseguire l'escursione a causa di un problema al ginocchio. È scattato così un intervento congiunto tra Soccorso Alpino e Vigili del fuoco sul Monte San Primo. Intervenute a supporto del Cnsas Triangolo Lariano squadre dei pompieri di Canzo, Saf Como e Saf Neve Comando Lecco (Saf sta per Speleo alpino fluviale).