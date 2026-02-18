Affitti in Galleria incassi da record Nel 2026 previsti 85 milioni di euro | Fondi per i servizi ai più fragili
La Galleria Vittorio Emanuele ha registrato incassi record dagli affitti, con una previsione di 85 milioni di euro nel 2026. Questa cifra deriva dai canoni di locazione di negozi e locali commerciali, che continuano a generare entrate significative per il Comune di Milano. La gestione di questo patrimonio si traduce in risorse preziose per i servizi ai cittadini più fragili della città.
Milano – La gallina dalle uova d’oro. La Galleria Vittorio Emanuele resta uno degli immobili da cui il Comune riesce a ricavare di più. La stima degli introiti nel 2026 – con due bandi ancora in corso – è di 83,5 milioni di euro, con una proiezione che porta fino agli 85 milioni di euro all’anno. Un incremento significativo rispetto ai precedenti dati forniti da Palazzo Marino nel corso del 2025 (incasso di circa 80 milioni di euro). E un aumento esponenziale dall’inizio del secondo mandato dell’amministrazione Sala, dunque dal 2021 ad oggi: +58%. Dai 53 milioni di euro di quattro anni fa agli 83,5 milioni di euro stimati nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
