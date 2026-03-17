Il nuovo allenatore del Torino ha già deciso di allontanare un giocatore chiave dalla squadra. Nelle prime tre partite alla guida del club ha ottenuto due vittorie e una sconfitta. La decisione di escludere il giocatore è stata comunicata ufficialmente e ha riguardato un elemento importante nel roster. La cessione è stata definita come una scelta strategica per il futuro del team.

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© Calcionews24.com - D’Aversa ha già deciso la cessione eccellente del Torino: lo ha fatto fuori

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