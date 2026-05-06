Schlein sulla difensiva dopo addio Madia | Anche nel Pd c’è spazio per idee riformiste

Dopo l'addio di alcuni membri, il Partito Democratico si trova a dover affrontare nuove sfide interne, con la segretaria che ribadisce l'apertura verso proposte riformiste e la volontà di consolidare la propria leadership. La discussione si concentra sulle future strategie del partito e sulla capacità di mantenere unità in un momento di cambiamenti. La questione dei trasfughi e delle idee alternative resta al centro del dibattito politico interno.

“Dispiace sempre quando qualcuno decide di andarsene, mail Pd rimane un partito plurale, quindi le idee riformiste continueranno ad avere piena cittadinanza“. Così, con tono deciso e piglio da leader imperturbabile, la segretaria del PdElly Schlein, ospite aTagadà, commenta l’uscita dal suo partito diMarianna Madia. Insomma, per la leader dem il Pd è sì un partito plurale, ma anche “un partito che vuole avere delleposizioni chiare“, motivo per il quale Schlein non si straccia le vesti per qualche uscita. E non si preoccupa nemmeno del fatto che i transfughi possano contribuire a dare vita a quelcentro dell’alleanzada loro ritenuto fondamentale per vincere le prossime elezioni politiche.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein sulla difensiva dopo addio Madia: “Anche nel Pd c’è spazio per idee riformiste” Notizie correlate Leggi anche: L’addio di Madia al Pd allunga l’ombra di Renzi su Schlein e il campo largo Pd, il piano per far fuori Schlein: indiscrezioni su Marianna MadiaE se si candidasse un secondo nome del Pd? Se alle primarie per scegliere il candidato premier del centrosinistra si presentasse, oltre a Elly... Altri aggiornamenti Si parla di: Rapporti Usa-Europa: Meloni e Schlein avvicinano posizioni, che cambia per l’Italia. Schlein non teme esodi dopo Madia. «Il Pd vuole avere posizioni chiare»La segretaria: da noi i riformisti hanno diritto di cittadinanza. Il dialogo con il civico Onorato ... corriere.it Schlein punge Madia (senza mai nominarla): La pluralità è la nostra forzaLa segretaria dem prova a compattarsi anche con l'ala riformista del suo partito e tende loro una mano. Approfittando della presentazione di un libro su Moro replica ai critici ricordando cos'è il Pd: ... ilfoglio.it