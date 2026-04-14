Pd il piano per far fuori Schlein | indiscrezioni su Marianna Madia

Nel Partito Democratico circolano voci su un possibile piano per indebolire la candidatura di Schlein, con indiscrezioni che coinvolgono Marianna Madia. Si parla di un secondo nome che potrebbe presentarsi alle primarie per la scelta del candidato premier del partito, aprendo uno scenario diverso rispetto alle decisioni ufficiali finora annunciate. La discussione si concentra su eventuali strategie interne e sulle possibili alternative alla proposta principale.

E se si candidasse un secondo nome del Pd? Se alle primarie per scegliere il candidato premier del centrosinistra si presentasse, oltre a Elly Schlein, un altro nome del Pd? La possibilità è prevista dallo Statuto del partito, grazie a una modifica che fu introdotta e votata nell’autunno 2012 (allora il segretario era Pierluigi Bersani) in vista delle primarie di coalizione del centrosinistra, per permettere anche a Matteo Renzi, ai tempi sindaco di Firenze, ma figura emergente nel Pd, di candidarsi. Prima di allora, lo Statuto del Pd, scritto quando si presumeva un scenario bipartitico, stabiliva che il solo candidato premier è il segretario, stop.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Marianna Madia verso l’addio al Pd. Firma la mozione dei centristi sull’Iran e dà scacco matto a EllyAnche lei è pronta a fare le valigie dal Nazareno, dove l’aria per i riformisti è diventata irrespirabile, per approdare a lidi centristi.

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