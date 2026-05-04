L’annuncio dell’addio di Marianna Madia al Partito democratico ha suscitato ulteriori tensioni nel panorama politico italiano, già caratterizzato da fermento e scontri tra le diverse anime della sinistra. La decisione della parlamentare si inserisce in uno scenario complesso, dove le influenze di figure come l’ex segretario Renzi continuano a influenzare le dinamiche interne al partito e le alleanze di campo largo.

L’arena politica italiana era già in fermento. E ora ci si è messo pure l’annuncio dell’ addio di Marianna Madia al Partito democratico. Destinazione: Italia viva di Matteo Renzi. Un trasloco che ha acceso i riflettori sulle dinamiche interne al centrosinistra e sul futuro del già chiacchierato campo largo. La mossa, definita dalla stessa Madia come una «scelta difficile» ma in «continuità dell’impegno e delle idee», evidenzia le crescenti tensioni e i riposizionamenti in atto in vista delle prossime sfide elettorali. Madia è stata ministra nei governi Renzi e Gentiloni. L’addio lancia un messaggio chiaro a Elly Schlein, che per prima aveva detto che il Pd da solo non può bastare per sconfiggere questa destra, ma servono tutte le forze civiche e politiche per offrire un’alternativa seria.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’addio di Madia al Pd allunga l’ombra di Renzi su Schlein e il campo largo

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