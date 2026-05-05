La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha definito “ignobili” le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva definito la Global Sumud Flotilla un'”operazione a scarso rischio e ad alto ritorno mediatico”, descrivendo l’abbordaggio delle navi e il rapimento degli attivisti “una fortuna” e “il massimo” per questi ultimi. Schlein ha sottolineato che La Russa rappresenta, in quanto presidente del Senato, la seconda carica dello Stato. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Schlein contro La Russa dopo le frasi sulla Flotilla, "dichiarazioni ignobili da seconda carica dello Stato"

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