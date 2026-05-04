La Russa | Dalla Flotilla azioni strumentali Piantedosi sottoscrive ma conferma | Il governo presidia ciò che avviene in Israele

La Procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta in seguito a tre esposti relativi all’episodio in cui le autorità israeliane hanno abbordato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partite dalla Sicilia il 26 aprile e fermate nella notte del 29 aprile in acque internazionali vicino a Creta. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con alcune dichiarazioni di esponenti di governo che hanno definito le azioni come strumentali. Il ministro dell’Interno ha confermato che il governo monitora quanto accade in Israele.

La Procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta dopo tre esposti arrivati in seguito all’abbordaggio delle autorità israeliane contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partita il 26 aprile dalla Sicilia e fermata la notte del 29 aprile in acque internazionali vicino all’isola di Creta. Nel fascicolo avviato dai pm capitolini si procede per sequestro di persona. La Procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona. In particolare, uno degli esposti fa riferimento ai casi di Saif Abdelrahim Abukeshek e Thiago Avila, attivisti entrambi stranieri ma imbarcati su una nave battente bandiera italiana. I due, secondo quanto emerso, saranno trattenuti dalle autorità israeliane fino a martedì.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Russa: «Dalla Flotilla azioni strumentali». Piantedosi sottoscrive, ma conferma: «Il governo presidia ciò che avviene in Israele» Notizie correlate Il legale che difese la Flotilla del 2010 a Ilfattoquotidiano.it: “Israele va oltre la pirateria, si sente autorizzato a fare ciò che vuole”“Purtroppo c’era da aspettarselo perché Israele dal 2010 ha sempre attaccato impunemente le Flotille che tentano di rompere il blocco marittimo... Dalla parte degli attivisti della Flotilla rapiti da Israele: le idee e le azioni cambiano il mondoUn pensiero a chi in questo momento è stato fermato in acque internazionali e rapito dall'esercito della "più grande democrazia del Medioriente", che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Flotilla intercettata da Israele, qual è il ruolo della Grecia?; La Commissione UE: Sconsigliamo a Flotilla di andare a Gaza; Da Israele tentato omicidio, governo e Ue si attivino, la denuncia della Flotilla. E Orlando (Pd) attacca von der Leyen; L'attacco israeliano alla Global Sumud Flotilla e le navi fermate al largo di Creta: Le minacce con le armi, i motori distrutti, il blocco alle richieste di aiuto. Flotilla, Piantedosi: Sottoscrivo parole La Russa, obiettivo non è portare aiuti(LaPresse) – Sottoscrivo pienamente. Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto proprie le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio ... ilmattino.it Flotilla: La Russa, propaganda che non salva viteUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it A Catania mobilitazione per la liberazione dei due attivisti della Flotilla incarcerati in Israele La rete "Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese" sabato pomeriggio ha partecipato con un presidio alla mobilitazione internazionale lanciata dalla Global Sumud F - facebook.com facebook Tutti gli attivisti della Flotilla fermati dalla marina israeliana sono stati portati a Creta tranne due, che verranno interrogati in Israele x.com