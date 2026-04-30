Napoli il corteo a sostegno della Flotilla | Atto di pirateria da parte di Israele

A Napoli un gruppo di alcune centinaia di persone si è radunato in piazza, trasformando un presidio in un corteo spontaneo. I manifestanti, che si sono definiti la “flotta di terra”, sono scesi in strada per esprimere solidarietà ai 175 attivisti della Global Flotilla, attualmente bloccati dalla Marina israeliana. L’evento ha coinvolto cittadini che hanno manifestato il loro sostegno senza autorizzazioni ufficiali.

Un presidio trasformatosi in un corteo spontaneo nel cuore di Napoli. Alcune centinaia di manifestanti, autodefinitisi la “ flotta di terra “, sono scesi in piazza per sostenere i 175 attivisti della Global Flotilla bloccati dalla Marina israeliana. Il gruppo, partito da piazza del Plebiscito, ha percorso via Toledo tra cori come “ Palestina libera ” e “ siamo tutti antisionisti “, per poi continuare verso piazza del Gesù. Qui, attraverso i megafoni, gli attivisti hanno denunciato l’accaduto: “Siamo in piazza per condannare l’ennesimo atto di pirateria da parte di Israele contro chi, generosamente, ha preso il mare per rompere l’assedio “....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, il corteo a sostegno della Flotilla: “Atto di pirateria da parte di Israele” Notizie correlate Leggi anche: Antonella Bundu a bordo Flotilla: “Atto di pirateria inaccettabile. Sequestro civili da parte di Israele” Leggi anche: Global Sumud Flotilla, le opposizioni chiedono informativa urgente a Meloni: “Atto di pirateria di Israele in acque internazionali” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le piazze del 25 aprile; 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Schlein non sfila con l’Anpi, Conte a Napoli per D’Acquisto: la via istituzionale a sinistra. Napoli, il corteo a sostegno della Flotilla: Atto di pirateria da parte di IsraeleCentinaia in corteo a Napoli per i 175 attivisti della Flotilla fermati dalla Marina israeliana al largo di Creta ... ilfattoquotidiano.it Flotilla, a Napoli la protesta in piazzaUn presidio trasformatosi in un corteo spontaneo nel cuore di Napoli. Alcune centinaia di manifestanti, autodefinitisi la flotta di terra, sono scesi in piazza per sostenere i 175 attivisti della Gl ... ansa.it Ieri sera, un nuovo attacco alla flotilla. L’ennesima intimidazione fascista che non è che un piccolo esempio di quanto ogni giorno succede in Palestina. Non ci sorprende l’arroganza del regime sionista che colpisce con un atto di infame pirateria le nostre com - facebook.com facebook Le opposizioni: atto di terrorismo contro la #Flotilla. E attaccano #Meloni “complice”: riferisca in aula x.com