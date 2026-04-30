Antonella Bundu a bordo Flotilla | Atto di pirateria inaccettabile Sequestro civili da parte di Israele

Antonella Bundu ha commentato l’incidente a bordo della Flotilla, denunciando un atto di pirateria in acque internazionali. Ha sottolineato come sia inaccettabile che le forze di occupazione israeliane abbiano attaccato e sequestrato almeno 14 imbarcazioni senza conseguenze legali. Secondo la sua ricostruzione, le operazioni sarebbero avvenute di notte, con modalità che ricadono nel quadro di una condotta di aggressione sistematica.

“ Atto di pirateria in acque internazionali. Come è possibile che Israele attacchi e sequestri almeno 14 barche nella totale impunità? Dicono che come i vampiri, le forze di occupazione sioniste escano per attaccare le barche di notte. Noi (Trinidad) siamo riusciti a passare la notte senza essere intercettati. Sequestro civili da parte di Israele che lo rivendica senza vergogna. Continuiamo verso Gaza. Ci aspettiamo una risposta dei governi. Un atto di pirateria inaccettabile”. Così via social Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali 2025, a bordo della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. Flotilla intercettata dalla Marina israeliana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Antonella Bundu a bordo Flotilla: “Atto di pirateria inaccettabile. Sequestro civili da parte di Israele” Notizie correlate Leggi anche: Flotilla, la denuncia di Bundu: “Da Israele atti di pirateria in acque internazionali” Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: “Civili rapiti, è pirateria”, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Intercettate le barche della Flotilla, la testimonianza di Bundu e Salvetti: Si sono definiti israeliani, droni sulla testa; Sumud Flotilla, l’Ue avverte: A rischio l’incolumità delle persone. Bundu: Europa complice, perché non dice nulla ad Israele? – ASCOLTA; Nuova missione della Flotilla per Gaza, pronte a salpare 70 imbarcazioni: Il genocidio continua; Oltre 60 barche salpate dalla Sicilia per la nuova Sumud Flotilla. Salvetti (ex Gkn): Proviamo ad essere goccia, vedremo a che punto arriva la tempesta – ASCOLTA. Antonella Bundu e Dario Salvetti, operaio della Gkn, a bordo della Flotilla: «Stiamo bene, ma quello di Israele è un atto di pirateria». Oggi la manifestazione a FirenzeLa Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali ... corrierefiorentino.corriere.it Flotilla verso Gaza, Antonella Bundu: «Attacco in acque internazionali». Sale la tensione – Le proteste in Toscana«Almeno 14 barche attaccate e sequestrate da Israele» in acque internazionali, ha detto in un video-messaggio notturno Antonella Bundu, la ex candidata alla presidenza della Toscana che si è imbarcata ... msn.com "Sono state sequestrate 175 persone, attiviste e attivisti" racconta a Sky Tg24 intervistata da Tonia Cartolano Antonella Bundu, una delle attiviste che partecipa alla missione della Global Sumud Flotilla per portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. "Non sap x.com "Sono state sequestrate 175 persone, attiviste e attivisti" racconta a Sky Tg24 intervistata da Tonia Cartolano Antonella Bundu, una delle attiviste che partecipa alla missione della Global Sumud Flotilla per portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. "Non sap - facebook.com facebook