Schlein e la campagna elettorale permanente nel segno di Berlinguer | Strada per strada casa per casa

Elly Schlein ha avviato una campagna elettorale che si svolge in modo continuo e capillare, adottando un metodo che ricorda le campagne storiche di Berlinguer, con incontri porta a porta e incontri diretti con i cittadini. La leader del suo movimento si confronta quotidianamente con gli avversari politici, affermando che i progressisti sono più uniti rispetto al centrodestra. La strategia mira a mantenere alta l’attenzione sull’attività politica senza pause.

Elly Schlein lancia la “campagna senza sosta” confrontandosi con gli antagonisti politici: “Progressisti più compatti del centrodestra”. La segretaria PD propone un motto di Berlinguer per la preparazione alle prossime elezioni politiche da qui ai prossimi 18 mesi: “Strada per strada, casa per casa”, puntando agli incontri nelle piazze. In due giorni ha infatti toccato Chieti, San Benedetto del Tronto, Macerata, Cervia, Faenza e Imola, in vista del voto amministrativo di giugno. Il messaggio agli avversari è netto: “La coalizione progressista è molto più compatta della destra”. Ma tra le righe si legge anche un avviso agli alleati: primarie o no, Schlein si vede alla guida dello schieramento.🔗 Leggi su 361magazine.com

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