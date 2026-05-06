Schianto fra due auto sulla strada delle Collacchie un morto e due feriti

Questa mattina a Scarlino, lungo la strada delle Collacchie tra il Puntone e Cala Violina, si è verificato un incidente tra due automobili. L'impatto ha provocato una vittima e due feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Scarlino (Grosseto), 6 maggio 2026 – Tragedia sulla strada questa mattina a Scarlino, nella zona fra il Puntone e Cala Violina. Un terribile scontro fra due auto sulla strada provinciale delle Collacchie riporta un bilancio di un morto e due feriti. La vittima è un 56enne, morto sul colpo. Gli altri due feriti sono stati portati uno al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto con un codice minore, mentre un uomo di 25 anni è stato portato alle Scotte di Siena in codice 2. L’ennesima tragedia su una strada molto trafficata e tristemente famosa per gli incidenti stradali. Il tratto dal Puntone verso Castiglione della Pescaia è stato chiuso prima del bivio per Cala Violina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto fra due auto sulla strada delle Collacchie, un morto e due feriti Notizie correlate Schianto fra due auto in galleria: due feriti sulla Fondovalle SangroSchianto fra due auto nella galleria Cefalone, nel territorio di Colledimezzo, lungo la Fondovalle Sangro. Leggi anche: Scontro tra due auto sulla strada provinciale per Lanciano: un morto e due feriti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Schianto frontale tra due auto a Sedegliano, due feriti; Schianto tra due auto: veicolo avvolto dalle fiamme, ferito un conducente; Schianto tra due auto sulla via Emilia a San Martino, soccorse due persone; Incidente frontale tra due auto, una si rovescia su un campo: i passeggeri feriti intrappolati nell'abitacolo. Un morto e due feriti nello schianto fra due autoSCARLINO: L'incidente mortale è avvenuto nelle prime ore del mattino sulla strada provinciale delle Collacchie. Per un uomo non c'è stato nulla da fare ... toscanamedianews.it Schianto frontale tra due auto a Sedegliano, due feritiL'ncidente questa mattina in via Silvio Pellico: una vettura si è ribaltata finendo in un campo. Un uomo estratto dai Vigili del fuoco e trasportato a Udine, non è in pericolo di vita. Ferita lievemen ... rainews.it Brasile, aereo si schianta su un palazzo subito dopo il decollo: almeno 3 morti, tragedia a Belo Horizonte https://tg.la7.it/esteri/brasile-aereo-schianto-palazzo-belo-horizonte-3-morti-video-05-05-2026-256324 - facebook.com facebook