Scontro tra due auto sulla strada provinciale per Lanciano | un morto e due feriti

Questa mattina sulla strada provinciale tra Lanciano e Fossacesia si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. Un uomo di 76 anni, residente a Fossacesia, ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto nel territorio di Santa Maria Imbaro, causando disagi alla circolazione e l’intervento delle forze dell’ordine.

Tragedia questa mattina, 2 marzo 2026, sulle strade del Chietino. Un uomo di 76 anni, di Fossacesia, è deceduto nello scontro fra due auto avvenuto lungo la strada provinciale Lanciano-Fossacesia, nel territorio di Santa Maria Imbaro. L'incidente mortale è avvenuto alle 8.20 circa.