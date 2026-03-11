Schianto fra due auto in galleria | due feriti sulla Fondovalle Sangro

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente nella galleria Cefalone, situata nel territorio di Colledimezzo sulla Fondovalle Sangro. L’incidente ha provocato il ferimento di due persone, che sono state soccorse dai mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Schianto fra due auto nella galleria Cefalone, nel territorio di Colledimezzo, lungo la Fondovalle Sangro. L'incidente stradale è avvenuto prima delle 14 di oggi, 11 marzo, al chilometro 48 della Statale 652.Lo scontro, a una quarantina di metri dall'inizio della galleria, è avvenuto tra una.