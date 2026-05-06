Schianto a Ponte alla Chiassa | due persone in ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, si è verificato un incidente stradale lungo la Strada regionale 71 in località Ponte alla Chiassa, in provincia di Arezzo. Due auto sono entrate in collisione e sono state trasportate in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità di polizia.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio in provincia di Arezzo. Il sinistro si è verificato lungo la Strada regionale 71, in località Ponte alla Chiassa, dove due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’allarme al 118 della Asl Toscana sud est è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Alla Chiassa manco i piccioni mandan messaggi: la giunta dorme e il ponte aspetta Elezioni comunali, Menchetti in tour nelle frazioni: "Giovi-Ponte alla Chiassa capitale del turismo lento"Il consigliere comunale (e candidato sindaco) ha incontrato i cittadini nell’appuntamento svoltosi mercoledì 18 febbraio al Cas di Giovi Il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terribile schianto moto-auto: in gravissime condizioni un 29enne; Incidente sul ponte del Po a Boretto, grave centauro; Camion contro un mezzo sul ponte della Libertà, traffico bloccato; Incidente sull'Alemagna tra un'auto e una moto, senso unico alternato sulla Statale per diverse ore. Terribile schianto moto-auto: in gravissime condizioni un 29enneROVERETO. Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi (giovedì 30 aprile) tra Mori e Rovereto, lungo la Ss240 all'altezza del ponte di Ravazzone, tra una moto e un'auto: la persona alla guida del mezz ... ildolomiti.it Schianto sul ponte del Po a Boretto, grave centauroUn cinquantenne reggiano è stato portato in elicottero al Maggiore di Parma ... msn.com +++ Messina, schianto auto-moto sul viale Europa vicino al Piemonte: un ferito in codice rosso https://gazzettadelsud.it/p=2205612 - facebook.com facebook