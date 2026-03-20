Alla Chiassa Superiore, la situazione del ponte rimane irrisolta mentre la giunta locale non ha preso provvedimenti. Secondo un comunicato stampa di Scelgo Arezzo, la mancanza di interventi è evidente e la cittadinanza si affida a metodi ormai obsoleti per comunicare. I residenti riferiscono che anche i piccioni non portano più messaggi. La questione del ponte continua a restare irrisolta da tempo.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Scelgo Arezzo Alla Chiassa Superiore ormai s’è capito: se vuoi telefonare, meglio mandare segnali di fumo. Tanto il risultato è lo stesso. Il campo un c’è, e se c’è dura meno d’un gelato al sole. E pensà che l’estate scorsa dal Comune pareva dovesse arrivare la rivoluzione: piani, programmi, parole belle. roba che quasi ci si credeva. E invece? Nulla. Silenzio. Anzi no, manco quello, perché pure il silenzio lì un prende. A mette il dito nella piaga son Marco Donati e Alessandro Meucci, che ricordano come da anni i cittadini segnalino problemi grossi come una casa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alla Chiassa manco i piccioni mandan messaggi: la giunta dorme e il ponte aspetta

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