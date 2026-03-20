Alla Chiassa manco i piccioni mandan messaggi | la giunta dorme e il ponte aspetta

Da lortica.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Chiassa Superiore, la situazione del ponte rimane irrisolta mentre la giunta locale non ha preso provvedimenti. Secondo un comunicato stampa di Scelgo Arezzo, la mancanza di interventi è evidente e la cittadinanza si affida a metodi ormai obsoleti per comunicare. I residenti riferiscono che anche i piccioni non portano più messaggi. La questione del ponte continua a restare irrisolta da tempo.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Scelgo Arezzo  Alla Chiassa Superiore ormai s’è capito: se vuoi telefonare, meglio mandare segnali di fumo. Tanto il risultato è lo stesso. Il campo un c’è, e se c’è dura meno d’un gelato al sole. E pensà che l’estate scorsa dal Comune pareva dovesse arrivare la rivoluzione: piani, programmi, parole belle. roba che quasi ci si credeva. E invece? Nulla. Silenzio. Anzi no, manco quello, perché pure il silenzio lì un prende. A mette il dito nella piaga son Marco Donati e Alessandro Meucci, che ricordano come da anni i cittadini segnalino problemi grossi come una casa. 🔗 Leggi su Lortica.it

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