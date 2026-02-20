Elezioni comunali Menchetti in tour nelle frazioni | Giovi-Ponte alla Chiassa capitale del turismo lento

Michele Menchetti ha visitato le frazioni di Giovi e Ponte alla Chiassa, portando avanti il suo impegno per le elezioni comunali. Durante l'incontro al Cas di Giovi, ha ascoltato le preoccupazioni dei residenti e discusso di progetti per valorizzare il turismo lento. La visita si inserisce in un tour più ampio tra le comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare i legami e raccogliere idee per il futuro. La prossima tappa è prevista per la prossima settimana.

Il consigliere comunale (e candidato sindaco) ha incontrato i cittadini nell’appuntamento svoltosi mercoledì 18 febbraio al Cas di Giovi Il consigliere comunale Michele Menchetti ha incontrato i cittadini nell’appuntamento svoltosi mercoledì 18 febbraio al Cas di Giovi. Il consigliere, e candidato sindaco, ha ascoltato i presidenti delle associazioni locali e un gruppo di cittadini votati al bene collettivo. "Candidatosi a sindaco di Arezzo - spiega un anota - Menchetti sta attraversando il Comune per raccogliere le necessità e le idee della popolazione. A Giovi, ne ha accolto soprattutto le frustrazioni causate da una amministrazione comunale definita da troppo tempo assente”.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

