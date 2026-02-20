Elezioni comunali Menchetti in tour nelle frazioni | Giovi-Ponte alla Chiassa capitale del turismo lento
Michele Menchetti ha visitato le frazioni di Giovi e Ponte alla Chiassa, portando avanti il suo impegno per le elezioni comunali. Durante l'incontro al Cas di Giovi, ha ascoltato le preoccupazioni dei residenti e discusso di progetti per valorizzare il turismo lento. La visita si inserisce in un tour più ampio tra le comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare i legami e raccogliere idee per il futuro. La prossima tappa è prevista per la prossima settimana.
Il consigliere comunale (e candidato sindaco) ha incontrato i cittadini nell’appuntamento svoltosi mercoledì 18 febbraio al Cas di Giovi Il consigliere comunale Michele Menchetti ha incontrato i cittadini nell’appuntamento svoltosi mercoledì 18 febbraio al Cas di Giovi. Il consigliere, e candidato sindaco, ha ascoltato i presidenti delle associazioni locali e un gruppo di cittadini votati al bene collettivo. "Candidatosi a sindaco di Arezzo - spiega un anota - Menchetti sta attraversando il Comune per raccogliere le necessità e le idee della popolazione. A Giovi, ne ha accolto soprattutto le frustrazioni causate da una amministrazione comunale definita da troppo tempo assente”.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Giovi e Ponte alla Chiassa: il piano per rinascere con il turismoGiovi e Ponte alla Chiassa cercano di rilanciarsi grazie al turismo lento, dopo aver subito anni di abbandono e scarsa attenzione.
Consiglieri comunali del Pd nelle frazioni: l'incontro ad AgazziIl Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo riprende gli incontri con i consiglieri comunali nelle frazioni, iniziando da Agazzi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elezioni comunali, Menchetti in tour nelle frazioni: Giovi-Ponte alla Chiassa capitale del turismo lento; Lista Indipendente Per Arezzo Menchetti Sindaco: i prossimi appuntamenti; Arezzo al voto per sindaco e consiglio comunale il 24 e 25 maggio, ballottaggio 7 e 8 giugno. Il punto sulle candidature; Canale maestro della Chiana, Menchetti: Abbattimenti selvaggi, tenuta stradale a rischio.
Elezioni comunali, Menchetti in tour nelle frazioni: Giovi-Ponte alla Chiassa capitale del turismo lentoIl consigliere comunale (e candidato sindaco) ha incontrato i cittadini nell’appuntamento svoltosi mercoledì 18 febbraio al Cas di Giovi ... arezzonotizie.it
Elezioni comunali in Toscana 2026, al voto il 24 e 25 maggio: le sfide principali, i nomi, gli eventuali ballottaggiLe partite dei capoluoghi a Prato, Pistoia, Arezzo; l’attesa per l’esito della battaglia a Viareggio e Sesto Fiorentino. Le elezioni amministrative del 2026 entrano nel vivo con l’indicazione ufficial ... corrierefiorentino.corriere.it
Cena di San Valentino Un menú per celebrare l’amore con equilibrio e autenticità. Sapori di mare, espressione del territorio, profumi delicati e un tempo da dedicarsi Chiama e prenota: 0438 936361 Giovi Cá di Ponte – Ponte della Priula (TV) - facebook.com facebook