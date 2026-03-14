Il circolo scherma Raggetti sul podio della Rapir Cup di Zagabria

Lo scorso fine settimana, il circolo scherma “Roberto Raggetti” di Firenze ha partecipato alla 28ª Rapir Cup di Zagabria, un importante torneo internazionale di fioretto inserito nel circuito EFC. Durante l’evento, la squadra ha conquistato due medaglie d’oro e due di bronzo, portando a casa risultati significativi nel corso della competizione. La partecipazione si è svolta con atleti impegnati in diverse gare di fioretto.

Nello scorso week-end, il circolo scherma “Roberto Raggetti” di Firenze si è contraddistinto riportando due ori e due bronzi in occasione della 28ª Rapir Cup di Zagabria, importante torneo internazionale di fioretto che fa parte del circuito EFC (European Fencing Confederation). Si comincia sabato 7 marzo con l’exploit della fiorettista Emma Pontello, oro nella competizione individuale under 14. La giovanissima Pontello (2014) conquista il gradino più alto del podio dopo aver sbaragliato atlete più grandi di lei e, al termine di una combattuta finale, l’atleta cinese Yunxi He, con un 15-11. Il giorno successivo è la volta di Federico Marchitelli che si aggiudica un bellissimo bronzo nell’individuale under 13. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Scherma. Per il Circolo Raggetti annata da incorniciareIl Circolo Raggetti chiude nel migliore dei modi un 2025 ricco di successi e di piazzamenti salendo più volte sul podio anche ai campionati regionali... La scherma “Raggetti” domina il X Trofeo GranducatoCon la stagione schermistica al giro di boa, è già tempo dei primi bilanci al Circolo “Raggetti” di Firenze. Tutto quello che riguarda Il circolo scherma Raggetti sul podio... Scherma. Per il Circolo Raggetti annata da incorniciareIl Circolo Raggetti chiude nel migliore dei modi un 2025 ricco di successi e di piazzamenti salendo più volte sul podio anche ai campionati regionali GP Giovanissimi che si sono svolti a Massa. La ... lanazione.it SCHERMA. Al ’Circolo Raggetti’ inizia un nuovo corsoInizia con un nuovo direttivo la stagione 2025-2026 del Circolo Scherma Raggetti, la più grande sala d’armi di Firenze e... Inizia con un nuovo direttivo la stagione 2025-2026 del Circolo Scherma ... lanazione.it