scherma campionati italiani under 23 gai impresa storica bronzo ai nazionali

Nel fine settimana si sono svolti i campionati italiani Under 23 di scherma e le gare dei Nazionali, con il Club Scherma Pesaro protagonista. Gai ha conquistato un risultato storico, portando a casa una medaglia di bronzo ai Nazionali. I successi dei giovani atleti del club hanno contribuito a mettere in evidenza le prestazioni di questa squadra nelle competizioni nazionali.

Un fine settimana di gloria per il Club Scherma Pesaro, che vede i suoi colori brillare sia sulle pedane nazionali che nei trofei giovanili. Il risultato di maggior prestigio arriva da Caorle, sede dei campionati italiani Under 23, dove Roman Gai (nella foto il quarto a destra) ha firmato un’impresa destinata a restare negli annali del club biancorosso. Il capitano del fioretto pesarese ha conquistato la medaglia di bronzo, imponendo la propria scherma in un contesto di altissimo livello. Gai si è distinto non solo per il piazzamento, ma anche per il primato "civile": è stato infatti il primo classificato tra gli atleti non appartenenti ai corpi sportivi militari, confermandosi ai vertici della categoria nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

