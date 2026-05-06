Scende la Madonna di San Luca | una settimana di celebrazioni

Il 9 maggio prende il via la visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna, un evento che durerà fino al 17 maggio. Durante questa settimana, l’immagine sarà portata in vari luoghi della città, con momenti di celebrazione e processioni. La tradizionale risalita finale chiuderà le attività domenica 17 maggio. La visita rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario cittadino.

Inizia sabato 9 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 17 con la risalita. L’effige della Madonna scenderà dal Colle della Guardia e raggiungerà Porta Saragozza alle 18 dove sarà accolta dall’Arcivescovo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il programma della Madonna di San Luca

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