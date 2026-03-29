Coppa Italia A2 | Benevento vince ai supplementari Scarpitti firma

La finale della Coppa Italia di Serie A2 Elite si è disputata al PalaRossini di Ancona, con il Benevento 5 che ha battuto il Vinumitaly Petrarca ai supplementari. Durante l’incontro, il giocatore Scarpitti ha segnato il goal decisivo. La partita si è conclusa con la vittoria del Benevento dopo i tempi supplementari.

La finale della Coppa Italia di Serie A2 Elite si è svolta al PalaRossini di Ancona, dove il Benevento 5 ha superato il Vinumitaly Petrarca. La vittoria è stata ottenuta dopo i tempi supplementari con un punteggio finale di 3-2 a favore dei sanniti. L’allenatore Fausto Scarpitti, originario di Isernia, guida la squadra che ha scritto una pagina storica per il club campano. Il risultato è stato raggiunto grazie a una prestazione caratterizzata da organizzazione e lucidità nei momenti decisivi. La partita si è conclusa solo dopo lo scatto dei tempi supplementari, segnando un traguardo importante per l’allenatore isernino. La gara è stata equilibrata durante i tempi regolamentari, terminando sullo 0-0 prima dell’esplosione finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa Italia A2: Benevento vince ai supplementari, Scarpitti firma Articoli correlati Leggi anche: Benevento e Cesena vincono ai supplementari nella Serie A2 Élite di Coppa Italia. Futsal A2 Élite, Coppa Italia: Benevento 5 nella storia, superato il Vinumitaly Petrarca ai supplementariTempo di lettura: < 1 minutoSi è tinto di giallorosso il cielo sopra Ancona (sede della Final Four) dove il Benevento 5 ha vinto la coppa Italia di... Aggiornamenti e notizie su Coppa Italia Temi più discussi: Serie A2 Élite, Coppa Italia: Vinumitaly Petrarca di ripresa, Benevento di misura. Finale da prime della classe. FOTOGALLERY; Coppa Italia Serie A2 Élite, semifinali: Petrarca e Benevento si prendono la finale; Futsal Cesena fuori dalla Coppa Italia -; CALCIO A 5: Futsal Cesena in semifinale, sfida al Benevento. La prima Coppa Italia del Benevento nel futsal nazionale: battuto il Vinumitaly ai supplementari. E ora il doubleSe sarà double si vedrà, nel frattempo il GG Team Wear Benevento mette in bacheca la prima Coppa Italia nel futsal nazionale, la coccarda tricolore di Serie A2 Élite, trionfando nella Final Four di An ... divisionecalcioa5.it Coppa Italia, il Benevento 5 vola in finaleGG Team Wear Benevento 5 in finale di Coppa Italia. La squadra di mister Scarpitti soffre, va sotto ma alla fine riesce a rimontare il Cesena e stacca il pass per l'ultimo atto della kermesse tricolor ... ilsannioquotidiano.it Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma - facebook.com facebook Coppa Italia Femminile, le ufficiali di Inter-Roma: #Piovani ritrova #Polli per la caccia alla finale x.com