Eddington | ecco perché il 4K è il modo migliore per rivivere l' America schizzata e paranoica di Ari Aster

Eddington spiega perché il film di Ari Aster, con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, si vede meglio in 4K. La casa di distribuzione Eagle ha reso disponibile il film in alta definizione, migliorando i dettagli visivi e offrendo un audio potente. Questa versione permette di cogliere ogni sfumatura della scena, rendendo l’esperienza più intensa. La qualità dell’immagine e del suono trasforma il modo di vivere le atmosfere paranoiche e inquietanti del film.

Il discusso film con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal è arrivato in homevideo grazie a Eagle anche in 4K con un ottimo video da western moderno ma soprattutto con un audio a tratti devastante. La cosa sicura dei suoi film, in qualsiasi modo la si pensi, è che non sono banali e fanno discutere. Ari Aster è un classico regista divisivo: tra Hereditary, Midsommar e Beau ha paura, ha certamente messo in mostra delle notevoli qualità, ma anche un modo di mettere in scena la proprie opere forte, deciso, esplicito e non sempre digeribile dal grande pubblico. Eddington, il sontuoso western moderno ambientato all'inizio della pandemia da Covid, che viaggia un po' confusamente fra commedia, dramma, satira e horror, fa perfettamente parte della sua filmografia.