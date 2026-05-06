Scarichi abusivi emissioni irregolari e piscina illegale | tre persone nei guai

Tre persone sono state coinvolte in un’indagine che ha portato alla scoperta di scarichi abusivi, emissioni irregolari e di una piscina non autorizzata. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che ha effettuato controlli in diverse zone della regione. Durante gli accertamenti sono state trovate evidenze di pratiche illecite legate all’ambiente e alla gestione di impianti non conformi alle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti L’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la specialità dei Carabinieri Forestale del Gruppo di Avellino, attraverso controlli afferenti il settore dell’inquinamento ambientale ed il settore di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, consentiva di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, tre persone. Nello specifico, i militari accertavano che il titolare di un opificio, un 56 enne del capoluogo, scaricava direttamente sul nudo terreno, privo di pavimentazione, le acque reflue di prima pioggia in assenza di autorizzazione, dove erano depositati circa 30 autoveicoli fuori uso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scarichi abusivi, emissioni irregolari e piscina illegale: tre persone nei guai Notizie correlate Slot machine illegali in un locale: tre persone nei guaiNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato tre napoletani, un 52enne con precedenti di polizia, anche specifici, per esercizio di giochi... Reflui bufalini nella Piana del Sele, Paestum Energia Futura: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali”Tempo di lettura: 3 minutiA pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12. Panoramica sull’argomento Scarichi ed emissioni irregolari, sequestrato un cantiere nautico a StintinoSu disposizione della Procura di Sassari, la Guardia costiera di Porto Torres ha messo sotto sequestro preventivo un cantiere nautico a Stintino, dove i militari hanno rilevato una serie di violazione ... ansa.it Scarichi abusivi, maxi multa al ristoranteMulta di 3mila euro al titolare di un ristorante di Santarcangelo, per gli scarichi abusivi nel canale Brancona. A fare i controlli sono stati, il mese scorso, i militari della Capitaneria di porto. ilrestodelcarlino.it