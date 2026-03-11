Nella Piana del Sele, si registra un nuovo episodio di reflui bufalini che finiscono nei canali di scolo, sollevando preoccupazioni tra le associazioni ambientaliste. A pochi giorni da un sequestro di una vasta discarica abusiva a Foce Sele, le autorità sono chiamate a intervenire per fermare gli scarichi non autorizzati provenienti dagli allevamenti della zona. La questione riguarda direttamente la gestione dei reflui e le pratiche di smaltimento illegale.

A pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12.000 metri quadri a Foce Sele, la Piana del Sele torna al centro dell'attenzione per l'ennesima emergenza ambientale legata alla gestione dei reflui degli allevamenti bufalini. Un fenomeno ciclico che le sole operazioni di polizia, per quanto necessarie, non possono risolvere in modo strutturale. Ad intervenire nel dibattito è Paestum Energia Futura Srl, la società che ha proposto la realizzazione di un impianto a biometano in Via Gaiarda, attualmente in fase di autorizzazione nell'ambito della Conferenza di Servizi. "Quello a cui abbiamo assistito nell'ultimo fine settimana – spiegano dalla società – è l'ennesimo segnale di una situazione che non può più essere tollerata.

© Anteprima24.it - Reflui bufalini nella Piana del Sele, Paestum Energia Futura: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali”

