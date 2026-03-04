Scandone missione continuità | ad Avellino la sfida cruciale con la StepBack Caiazzo dell’ex Johnson

Dopo aver vinto contro la capolista Carver, la squadra di Avellino si prepara a disputare il recupero della ventunesima giornata in trasferta, sul campo del Pala Piccolo di Caserta. La partita rappresenta una sfida importante contro la StepBack Caiazzo, squadra che vede tra le sue fila un ex giocatore noto. La gara è in programma nelle prossime ore.

Archiviata la prestigiosa vittoria contro la capolista Carver, la Scandone Avellino si prepara al recupero della ventunesima giornata sul parquet del Pala Piccolo di Caserta. Mercoledì 4 marzo alle ore 20 i biancoverdi affronteranno StepBack Caiazzo, formazione che occupa le zone basse della classifica, quartultima con 10 punti, ma che resta avversario da non sottovalutare. All’andata, al Del Mauro, la Scandone si impose con autorità per 93-56, ma il match di ritorno presenta insidie diverse, anche alla luce del desiderio di riscatto dei casertani, reduci da tre sconfitte consecutive contro Viterbo, Aquila e Angri. Il nome che inevitabilmente catalizza l’attenzione è quello di Linton Johnson III, vera e propria leggenda per il pubblico irpino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

