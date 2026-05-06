Scambio di droga davanti ai carabinieri | due denunciati

Durante la notte, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno effettuato controlli nella zona e hanno notato due giovani che si scambiavano sostanze stupefacenti davanti a loro. I militari hanno fermato i due e li hanno denunciati in stato di libertà, entrambi residenti a Falciano. L'operazione rientra in un’attività più ampia di prevenzione e repressione dello spaccio di droga sul territorio.

Nel corso della notte, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio per il contrasto ai reati in genere e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà due giovani residenti a Falciano.🔗 Leggi su Casertanews.it

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