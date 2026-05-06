Scafati 7 anni per il traffico di cocaina dall’Albania ai clan

Un'operazione ha portato all'arresto di diverse persone coinvolte in un traffico di cocaina dall'Albania verso l'Italia. Le indagini hanno rivelato come le navi commerciali venissero utilizzate per nascondere la droga durante i trasferimenti in Europa. Sono stati individuati anche i soggetti responsabili della gestione dei capitali, destinati ai gruppi italo-cinesi coinvolti nel traffico. La procura ha disposto sette anni di reclusione per uno degli imputati.

? Cosa scoprirai Come facevano le navi commerciali a nascondere la droga in Europa?. Chi gestiva il trasferimento dei capitali verso i gruppi italo-cinesi?. Quali rotte marittime collegavano l'Albania direttamente ai clan di Napoli?. Perché l'imputato è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa?.? In Breve Transazioni dal 2020 coinvolgevano attori tra Scafati e Terzigno per rifornire clan napoletani.. Logistica sfruttava navi commerciali via Spagna e Olanda per importare droga dal Sud America.. Gruppo italo-cinese gestiva il riciclaggio tramite fatture per operazioni inesistenti verso l'estero.. Processo nato da 61 ordinanze cautelari per traffico internazionale e riciclaggio di denaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scafati, 7 anni per il traffico di cocaina dall’Albania ai clan Notizie correlate Cocaina dall'Albania ai clan campani, 7 anni per un 49enneIn affari con i clan di Napoli per la vendita di droga, un 49enne di Scafati è stato condannato a 7 anni di reclusione. Migranti Albania: dall'accordo ai centri - Cronistoria di un esperimento europeoIl 6 novembre 2023 Italia e Albania firmano un protocollo per la costruzione di due centri per migranti in territorio albanese, gestiti e finanziati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cocaina dall'Albania ai clan campani, 7 anni per un 49enne; Stadio e Palazzetto, i due volti di Scafati; Purgatorio già finito: Scafati torna in Serie A!; Basket - Scafati batte la Dole al Flaminio 76 a 80 e vola direttamente in serie A1. Riminesi allo spareggio play-in. Scafati, traffico internazionale di droga: 49enne condannato a 7 anniStando alle ricostruzioni investigative, l’uomo di Scafati, insieme ad altri soggetti, avrebbe avviato contatti con gruppi criminali albanesi per l’acquisto di cocaina. agro24.it Stando alle ricostruzioni investigative, l’uomo di Scafati, insieme ad altri soggetti, avrebbe avviato contatti con gruppi criminali albanesi per l’acquisto di cocaina. - facebook.com facebook