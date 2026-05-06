Cocaina dall' Albania ai clan campani 7 anni per un 49enne

Un uomo di 49 anni di Scafati è stato condannato a sette anni di reclusione con l’accusa di aver gestito traffici di cocaina proveniente dall’Albania e rivolta ai clan di Napoli. L’indagine ha portato alla sua cattura e al processo, che si è concluso con questa sentenza. La vicenda riguarda il coinvolgimento in un’attività di traffico di stupefacenti tra i paesi balcanici e la regione campana.

In affari con i clan di Napoli per la vendita di droga, un 49enne di Scafati è stato condannato a 7 anni di reclusione. Il Gup lo ha assolto dall'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupecacenti.L'indagineSullo sfondo c'è un'indagine condotta dalla Dda di Brescia, su un traffico.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Migranti Albania: dall'accordo ai centri - Cronistoria di un esperimento europeoIl 6 novembre 2023 Italia e Albania firmano un protocollo per la costruzione di due centri per migranti in territorio albanese, gestiti e finanziati... L’Ue verso l’ok ai centri in Albania, Meloni esulta e poi attacca: «Due anni persi»«Notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cocaina dall'Albania ai clan campani, 7 anni per un 49enne; Auto sospetta e quel volto già visto: 21enne arrestato dalla polizia; Spaccio di hashish, cocaina: due denunciati dalla Guardia di Finanza; Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello. Cocaina dall'Albania, sette misure cautelari a Perugial finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno dato esecuzione oggi un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale su richiesta della locale Procura nei ... ansa.it Arrestati col carico di 200 chili di cocaina dall’Albania: due pusher sconteranno 8 anni di carcereAgrate Brianza (Monza), 20 Novembre 2025 – Nell'ottobre 2024 erano stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di oltre 200 chili di cocaina, per un potenziale guadagno al dettaglio di oltre ... ilgiorno.it Scafati, cocaina via Sud America, Albania, Brescia Agro, 49enne condannato Condannato a sette anni di reclusione per possesso di cocaina, ma assolto dall’accusa di associazione finalizzato allo spaccio di stupefacenti. Il 49enne Ivano Busiello di Scafati è s - facebook.com facebook RFK Jr: “Il #vaccino per la #polio ha ucciso molte più persone di quante ne abbia salvate”. Disse colui che sniffava la cocaina dall’asse del water. Vergognoso e ignorante x.com