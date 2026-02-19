Ostia In corso una vasta operazione antidroga dei Carabinieri Per ora sono state arrestate 4 persone e sequestrate diverse dosi di droga

Ostia, questa mattina, i Carabinieri hanno intercettato un carico di droga proveniente da Napoli, arrestando quattro persone nel tentativo di smistare sostanze illegali nel quartiere. L’intervento, che ha coinvolto diverse unità, ha portato al sequestro di numerose dosi di stupefacenti e alla scoperta di un deposito nascosto vicino al porto. Le forze dell’ordine hanno monitorato il traffico durante tutta la notte, riuscendo a bloccare il giro prima che potesse espandersi. L’operazione prosegue per smantellare il sodalizio criminale.

Cronache Cittadine OSTIA – Dalle prime ore della mattinata di oggi, 19 Febbraio, è in corso un’ampia operazione dei Carabinieri della Compagnia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ostia. In corso una vasta operazione antidroga dei Carabinieri. Per ora sono state arrestate 4 persone e sequestrate diverse dosi di droga Maxi-operazione antidroga a Ostia, sequestrate più di seicento dosi di crack e cocainaUn’operazione dei carabinieri a Ostia ha portato al sequestro di oltre seicento dosi di crack e cocaina, con interventi mirati nella zona di piazza Gasparri. Valmontone. Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina. Arrestate due persone tra cui un minore. Sequestrate 50 dosi tra crack e cocainaQuesta mattina a Valmontone, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz sulla Via Casilina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Ostia è stata scoperta una sala giochi clandestina; Papa Leone XIV a Ostia: Qui la violenza esiste e ferisce, non rassegnatevi alla cultura del sopruso; Ostia, la Guardia di finanza chiude una sala giochi clandestina: c'erano anche minorenni; Ostia, pino crolla nella notte in via di Castelfusano: tragedia sfiorata. Strada chiusa e verifiche in corso. Roma, operazione antidroga: raffica di sequestri di sostanze stupefacenti, scattano quattro arresti ad OstiaRoma, operazione antidroga: dalle prime ore di questa mattina è in corso operazione dei Carabinieri di Ostia, impegnati in un’attività di contrasto ... affaritaliani.it Ostia. Arresti, denunce e verifiche a tappeto sul litoraleAncora una operazione straordinaria della Polizia di Stato è stata messa in campo ieri ad Ostia. Il focus acceso sul contrasto ai reati predatori e allo spaccio ... ilmetropolitano.it In corso una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Ostia facebook