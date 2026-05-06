Satira musica e nosense | al Bertoni di Battipaglia una serata dedicata agli Squallor

Giovedì 7 maggio alle ore 19 si terrà al Bertoni di Battipaglia una serata dedicata agli Squallor, gruppo musicale noto per la loro satira, volgarità e critica sociale. La serata prevede racconti, proiezioni e ascolti delle loro canzoni, che hanno segnato una presenza significativa nel panorama della musica italiana. L’evento si concentra sulla figura degli Squallor e sui temi trattati nelle loro opere.

Racconti, proiezioni e ascolti dedicati agli Squallor, la celebre formazione che per decenni ha percorso i margini della musica italiana tra satira, volgarità programmatica e critica sociale: è questo il cuore della serata in programma giovedì 7 maggio alle ore 19.00 al Cinema Teatro Bertoni di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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