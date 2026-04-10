Una giornata dedicata agli strumenti all’artigianato e alla musica

Si terrà una giornata dedicata agli strumenti, all’artigianato e alla musica, con una mostra che presenta pezzi di artigianato musicale. L’evento offrirà anche testimonianze dirette, laboratori pratici, proiezioni di video e concerti dal vivo. La manifestazione si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperta a tutti gli interessati. L’organizzazione prevede diverse attività per coinvolgere il pubblico e valorizzare il settore musicale e artigianale.

L’evento sarà una mostra dell’artigianato musicale, arricchita da testimonianze dirette, laboratori didattici, videoproiezioni e concerti dal vivo. Gli Artigiani del Suono, è l’iniziativa dedicata agli strumenti musicali e all’artigianato musicale in programma domenica 19 aprile, dalle 10, al Centro Funzionale di Lavoria. "Un’iniziativa di grande valore culturale e sociale, perché mette al centro una delle espressioni più significative dell’identità toscana: l’artigianato musicale – dice Antonio Mazzeo, vicepresidente del consiglio regionale –. In questa manifestazione si incontrano tradizione e innovazione, manualità e ricerca, esperienza e nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una giornata dedicata agli strumenti, all’artigianato e alla musica Gli strumenti di pianificazione e programmazione integrata: giornata seminariale dedicata agli enti localiÈ in programma giovedì prossimo, 12 febbraio, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, una giornata seminariale dedicata agli enti locali. Colleferro Scalo. Domenica 15 Marzo all’Auditorium una giornata speciale, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla culturaCOLLEFERRO – Domenica 15 Marzo sono in programma due iniziative collegate tra loro, entrambe ospitate presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di... From Nave to Nature: Chichester Cathedral & Palace Gardens Visit Temi più discussi: Una giornata dedicata agli strumenti, all’artigianato e alla musica; Alla Casa Salesiana di Fossano una giornata di festa dedicata agli ex allievi; Alla Casa Salesiana di Fossano una giornata di festa dedicata agli ex allievi; Contro le truffe agli anziani, a Siena la giornata Più Sicuri Insieme. Martano, Mingo De Pasquale protagonista di una giornata sull’autismoVenerdì 10 aprile 2026 due appuntamenti con Il Mondo di PIN - Incontri con studenti e cittadini Promossi dalla Cooperativa Sociale Don ... leccesette.it «Ritratti di poesia» (contemporanea): una giornata dedicata alle parole in versi con cinquanta voci dal mondoIl 10 aprile la diciannovesima edizione della maratona (lunga 11 ore) di poesie, letture e incontri. Tra gli ospiti il premio Pulitzer Jorie Graham, Grant Snider, Vittorio Lingiardi, José Tolentino de ... roma.corriere.it Un’intera giornata dedicata all’incontro tra studenti e imprese, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra formazione e mondo del lavoro e creare opportunità concrete di inserimento professionale. È questo il Job Day organizzato dall’ITS Academy della Puglia per - facebook.com facebook