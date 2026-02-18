Una serata dedicata al Il Monello di Charlie Chaplin con la musica di De Luci e Di Lorenzo

Vincenzo De Luci e Antonio Di Lorenzo hanno deciso di celebrare Charlie Chaplin, uno dei grandi protagonisti del cinema muto, attraverso una serata speciale. La loro scelta è caduta sulla sonorizzazione del classico “Il Monello”, un film che ha segnato la storia del cinema. Durante l’evento, i musicisti hanno accompagnato il film con una colonna sonora dal vivo, creando un’atmosfera coinvolgente per il pubblico. La serata si svolge nel teatro di Fasano, attirando appassionati e curiosi di ogni età. La proiezione è prevista per questa sera alle 21.00.

FASANO - I maestri Vincenzo De Luci e Antonio Di Lorenzo omaggiano Charlie Chaplin, una delle personalità più creative e influenti del cinema muto, con una sonorizzazione del film "Il Monello". L'indimenticato genio della comicità e inventore della maschera di Charlot rivivrà al Teatro Sociale venerdì 20 febbraio 2026, grazie ai due artisti fasanesi che verranno accompagnati dall'Orchestra Possibile, un ensemble di 30 musicisti. "Il Monello" è il primo lungometraggio diretto, scritto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin. Il film narra la storia toccante di un vagabondo - l'iconico Little Tramp - che trova un neonato abbandonato e, dopo iniziali indecisioni, lo cresce come un padre amorevole, costruendo insieme a lui un rapporto di straordinaria complicità e affetto.