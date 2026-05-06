Sassuolo la polizia locale ' inchioda' due finti commercianti d' auto e un' automobilista ubriaco recidivo

La polizia locale di Sassuolo ha individuato due persone che si spacciavano per commercianti di auto senza averne titolo e un automobilista che guidava sotto l’effetto di alcol, già noto a precedenti. Le operazioni di controllo sulle strade del territorio proseguono con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica. Le autorità hanno sequestrato veicoli e denunciato gli autori delle violazioni.