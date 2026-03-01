Automobilista ubriaco non si ferma all' alt della polizia locale | folle inseguimento a Milano

Un automobilista ubriaco ha ignorato l’alt della polizia locale a Milano, passando col semaforo rosso e dando il via a un inseguimento a tutta velocità. La pattuglia dei ‘ghisa’ lo ha inseguito per diverse vie della città fino a quando l’uomo non ha perso il controllo dell’auto su una rotatoria. L’auto si è fermata solo dopo aver fatto un incidente.

Passa il semaforo col rosso, non si ferma all'alt della polizia locale e scappa a folle velocità inseguito dalla pattuglia dei 'ghisa', fino a quando non perde il controllo dell'auto su una rotatoria. È finita così la mattinata oltre i limiti di un uomo di 39 anni. Succede domenica. La fuga del trentanovenne è iniziata in via San Romanello ed è proseguita in via Novara, direzione centro città. Poi in via Fratelli Zoia, fino a via De Sica, dove ha perso il controllo. Fermato e trasportato in ospedale, è risultato positivo alla prova etilometrica con un valore di tre volte superiore alla norma. L'automobilista, nato a Torre Annunziata, è stato arrestato anche perché già sottoposto a lavori di pubblica utilità per una precedente guida in stato di ebbrezza.