Concorso per infermieri | Ne assumono 32 ma qui ne arriveranno solo 5

Un bando per assumere 32 infermieri. "Ma in provincia di Pesaro ne arriveranno solo 5". E’ quanto denuncia la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri, che cala l’affondo: "Il nuovo concorso della Regione non mantiene nessuna promessa. Un provvedimento umiliante, che non darà nessuna risposta ai bisogni reali della nostra sanità". Eppure, ricorda la consigliera, "era stato promesso un infermiere di famiglia ogni 5mila abitanti. Dove sono? Come si pensa di far partire davvero le Case e gli Ospedali di Comunità senza personale? Come si garantiscono le sostituzioni dei pensionamenti, che continuano a crescere?" Il problema sarebbe ancora più grave nella provincia di Pesaro e Urbino, dove vengono previsti solo 5 infermieri nonostante l’attuale numero sottodimensionato in un territorio vastissimo, "con aree interne già in sofferenza e reparti sotto organico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

