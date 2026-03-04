Dall' onlus Il Terzo Mondo la donazione di due bilance pediatriche per i bambini del Senegal

L'onlus Il Terzo Mondo ha donato due bilance pediatriche ai bambini del Senegal nell'ambito del progetto “Non c'è futuro senza solidarietà”. La consegna è avvenuta durante un evento promosso dallo Sportello del Sorriso e dalla stessa onlus. Il presidente dell'associazione, Charles Tchameni Tchienga, ha consegnato le bilance alla presidente di Auser Ravenna Provincia, Mirella Rossi.

Nell'ambito del progetto di cooperazione “Non c'è futuro senza solidarietà”, promosso e curato dallo Sportello del Sorriso e della onlus "Il Terzo Mondo", il presidente dell'associazione Charles Tchameni Tchienga ha consegnato alla presidente di Auser Ravenna Provincia, Mirella Rossi, due bilance. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Bilance pediatriche e completini di lana per i bimbi di PediatriaL’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ ha donato al reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini una bilancia pediatrica con carrello e una...

Coppa d’Africa, il video della finale più pazza del mondo: rigore al 98?, il Senegal se ne va poi rientra, il Marocco sbaglia, il Senegal segnaL’hanno già ribattezzata la finale più pazza del mondo, quella tra Senegal e Marocco, a Rabat.

Contenuti utili per approfondire Terzo Mondo

Temi più discussi: Due bilance pediatriche per il Senegal: solidarietà a sostegno dell’infanzia; Catanzaro, bancarotta e autoriciclaggio: imprenditore palermitano ai domiciliari; Avvocato Fiore: Censurati manifesti inoffensivi.

Terzo settore e Runts, Onlus alla resa dei contiEntro il 31 marzo 2026 le Onlus ancora iscritte possono presentare istanza di iscrizione al Registro, scegliendo la sezione coerente. Ecco tutte le indicazioni ... italiaoggi.it

Terzo settore e tassazione,le norme dell'Agenzia Entrate:non profit tra ansie e vantaggi«Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore»: è online sul sito dell'Agenzia delle Entrate la circ ... msn.com

Oltre ogni confine: sta nascendo un progetto ambizioso Noi de Il Terzo Mondo del Calcio siamo stati contattati da una società italiana che opererà nel panorama calcistico internazionale, con la richiesta di supportare lo sviluppo di un progetto tecnico in u facebook