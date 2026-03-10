A Città di Castello, un cane guida è stato donato a Piero di Sassari, offrendo a lui un aiuto concreto per muoversi in autonomia. Il supporto del cane permette a chi vive nel buio di riappropriarsi della propria libertà di movimento, rappresentando un dono che cambia la vita di chi ne beneficia. La consegna del cane ha avuto luogo presso una struttura dedicata a questa iniziativa.

CITTÀ DI CASTELLO - Il supporto del cane guida è una finestra di libertà per chi vive nel buio e rappresenta uno dei doni più preziosi, la possibilità di tornare a camminare nel mondo con fiducia e autonomia. Questa emozione si è fatta tangibile durante l’iniziativa “Due occhi per chi non vede“, promossa dal Lions Club Città di Castello Host nel pomeriggio di domenica. Protagonista è stato Mango, uno splendido cane guida pronto a cambiare la vita del signor Piero di Sassari cui è stato donato e che, collegato durante la cerimonia, ha commosso i presenti testimoniando quanto questo legame diventi un pilastro insostituibile di sicurezza quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mango, cane guida. Il dono a Piero di Sassari

Articoli correlati

Guida TV Sky NOW 25 - 31 Gennaio 2026: The Paper, I Peccatori, Il Dono più PreziosoSu Sky e NOW una settimana ricchissima tra cinema, serie e documentari: ELISA, THE PAPER, I PECCATORI, speciali BBC, grandi ritorni e prime visioni...

Pavia, l’odissea di Oleg: “Vivo con Rudolph, il mio cane guida. E nessuno mi affitta casa”Pavia, 7 febbraio 2026 – Una casa non l’ha ancora trovata, ma dal momento in cui Oleg Romaniuc, 28 anni, ha deciso di rendere pubblica la sua storia,...

Una raccolta di contenuti su Mango cane guida Il dono a Piero di...

Temi più discussi: Mango, cane guida. Il dono a Piero di Sassari; Due occhi per chi non vede: il Lions Club Città di Castello Host dona il cane guida Mango; Il Lions Club Città di Castello Host consegna il cane guida per non vedenti Mango.

Cane guida, come si addestra il Rex dei ciechiIn occasione dell'XI Giornata Nazionale del Cane guida per ciechi, conosciamo più da vicino le caratteristiche e il percorso di addestramento di questo importantissimo compagno e ausilio Il cane è il ... disabili.com

Giornata dei Cani guida, angeli a 4 zampe: le razze, l’addestramento e come ospitarne uno (cucciolo!)Autonomia, amicizia e affetto, ma anche sicurezza e libertà: questo è quello che un cane guida dona a chi non vede. Molto più che un cane normale compagno fedele di tanti di noi, il cane guida è un ... iodonna.it

Rundinedda Road – la storia di Piero Marras arriva in anteprima a Sassari per Fino a leggermi matto 2026. Un incontro speciale con Piero Marras e l’autrice Alessandra Corrias, in dialogo con Gianni Garrucciu. Sala Angioy – Palazzo della Provincia, Sassar - facebook.com facebook