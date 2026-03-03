Dalla sicurezza stradale al primo soccorso | agenti formati come first responder

La Polizia Municipale di Benevento ha completato un corso di primo soccorso rivolto agli agenti. L’obiettivo del percorso formativo era migliorare le competenze del personale nelle situazioni di emergenza e intervenire efficacemente in caso di incidenti stradali o altre emergenze. Il corso si è concluso con successo e ha coinvolto gli operatori del Corpo in sessioni pratiche e teoriche.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che si è concluso con successo il corso di primo soccorso, rivolto agli operatori del Corpo e finalizzato a rafforzare le competenze operative del personale negli interventi di emergenza. L’iniziativa formativa è stata realizzata grazie al prezioso supporto della Misericordia di Benevento, presieduta dal Presidente Angelo Iacoviello e del Formatore Francesco De Stasio, ai quali gli appartenenti al Corpo rivolgono un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati. Il percorso ha previsto moduli teorici e pratici riguardanti le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, la gestione delle ostruzioni delle vie aeree, il trattamento dei traumi e le procedure di primo intervento in attesa dei soccorsi sanitari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

