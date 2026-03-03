Dalla sicurezza stradale al primo soccorso | agenti formati come first responder
La Polizia Municipale di Benevento ha completato un corso di primo soccorso rivolto agli agenti. L’obiettivo del percorso formativo era migliorare le competenze del personale nelle situazioni di emergenza e intervenire efficacemente in caso di incidenti stradali o altre emergenze. Il corso si è concluso con successo e ha coinvolto gli operatori del Corpo in sessioni pratiche e teoriche.
Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che si è concluso con successo il corso di primo soccorso, rivolto agli operatori del Corpo e finalizzato a rafforzare le competenze operative del personale negli interventi di emergenza. L’iniziativa formativa è stata realizzata grazie al prezioso supporto della Misericordia di Benevento, presieduta dal Presidente Angelo Iacoviello e del Formatore Francesco De Stasio, ai quali gli appartenenti al Corpo rivolgono un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati. Il percorso ha previsto moduli teorici e pratici riguardanti le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, la gestione delle ostruzioni delle vie aeree, il trattamento dei traumi e le procedure di primo intervento in attesa dei soccorsi sanitari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Roma, al via “Zona 30”. La giunta Gualtieri: “Tutelare sicurezza stradale, primo mese di assestamento”Per i romani è il giorno della rivoluzione: da oggi debutta la Zona 30 nel centro storico della Capitale, all’interno della Zona a traffico limitato...
Tutti a lezione di sicurezza stradale. Agenti in cattedra alle superioriVa verso la conclusione (17 marzo) il progetto “Mobilità sicura” della Provincia di Monza e Brianza.
104. India_s_National_Road_Safety_4E_Strategy
Contenuti utili per approfondire sicurezza stradale
Temi più discussi: Sicurezza stradale al Teatro D’Annunzio: grande partecipazione agli spettacoli promossi dalla Motorizzazione; Abusivismo edilizio e sicurezza stradale, doppia operazione della Polizia Locale; Sicurezza stradale, Fiab al tavolo della riforma: più tutele per pedoni e ciclisti e un fondo da 300 milioni; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti.
Sicurezza stradale, seminario Anci e incontri nelle scuoleDI GUIDO INVERNIZZI Si è tenuto presso la Città Metropolitana di Napoli, nella sede di piazza Matteotti, il seminario Educare alla Mobilità Sicura: ... ilgolfo24.it
Educazione stradale, al via le iscrizioni ai progetti per l’anno 2025/26: su Edustrada le proposte fino al 17 aprileIl Ministero apre le iscrizioni ai progetti di educazione stradale su Edustrada per l'anno 2025/26. Le scuole possono aderire alle proposte formative entro il 17 aprile. orizzontescuola.it
Sicurezza stradale sui passi appenninici: i dettagli del tragico scontro al Giogo Emerge la dinamica dell'incidente costato la vita al giovane ingegnere fiorentino mentre cresce il dibattito sulla sicurezza delle due ruote fuori dai circuiti protetti... - facebook.com facebook
Anas premiata a Sanremo per l'impegno nella sicurezza stradale e nello sviluppo della mobilità x.com