Al momento, un trasferimento di Osimhen alla Juventus rimane un'ipotesi molto difficile da realizzare, principalmente a causa di una clausola inserita nel suo contratto. Durante le interviste pre gara, sono state espresse parole di stima, ma nel momento decisivo della partita, l’attaccante non ha festeggiato pubblicamente il gol segnato ai supplementari. Dopo la partita, si è fatto vedere in compagnia di un ex campione, condividendo una foto sui social.

Parole di apprezzamento nel pre gara, nessuna esultanza nel gol all’Allianz Stadium decisivo ai supplementari, foto con Del Piero con tanto di foto su Instagram. Negli ultimi tre giorni Victor Osimhen ha “punito” la Juve – eliminandola dalla Champions League – ma ha anche fatto sognare i tifosi in ottica mercato. Perché gli apprezzamenti e gli interessamenti del club bianconero per l’attaccante nigeriano sono noti da tempo: ci sono stati a gennaio e probabilmente è anche il primo nome nella lista del “numero 9” che la Juventus cercherà durante l’estate. Ma c’è un grosso “ma“. Il sogno Osimhen per la Juventus sembra al momento impossibile, o quasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Osimhen alla Juventus (e in generale in Serie A) oggi è utopia: la “colpa” è di una clausola voluta da De Laurentiis

Osimhen-Juve, il muro di De Laurentiis: clausola anti-Italia, come funziona e quanto costaTra le voci di mercato e gli ammiccamenti ai bianconeri dell'attaccante c'è di mezzo il capolavoro strategico del presidente del Napoli, che ha...

Leggi anche: De Laurentiis ha reso impossibile Osimhen alla Juventus: il Galatasaray dovrebbe dare 70 milioni di penale al Napoli

DICHIARAZIONI SHOCK! “Osimhen andrà alla Juve a Luglio!”

Temi più discussi: Osimhen: Io alla Juve? Sarebbe un privilegio, ma ora penso solo al Galatasaray. E sulla partita...; Osimhen: Giuntoli mi voleva alla Juve. Ecco perché è finita col Napoli; Osimhen non si nasconde: il retroscena sulla Juve e il rapporto con Spalletti, pista ancora aperta?; Osimhen: Potevo andare alla Juve, a Napoli trattato come un cane.

Osimhen alla Juventus? Ecco perché è impossibileVictor Osimhen ha lanciato diversi segnali alla Juventus, su tutti la frase pronunciata in conferenza stampa martedi sera: Chi non vorrebbe ... sportmediaset.mediaset.it

Osimhen alla Juventus nel 2026/2027: cosa c’è di vero, percentuali e uno strano retroscenaOsimhen alla Juventus: è questo il sogno dei tifosi bianconeri in vista della prossima sessione del mercato estivo. fantamaster.it

Cosa ne pensate della non esultanza di Victor Osimhen dopo il gol contro la Juventus - facebook.com facebook

Osimhen elimina la Juventus dalla Champions League ma non esulta: "Non ne ho bisogno. Importante rispettare Spalletti" x.com