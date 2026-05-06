Sardegna Coldiretti chiede il blocco dei movimenti nelle zone sane

In Sardegna, Coldiretti ha chiesto di bloccare i movimenti nelle aree considerate sane per contenere la diffusione di una malattia che interessa il bestiame. La richiesta mira a evitare il passaggio di animali tra zone infette e non, ma potrebbe influenzare le attività degli allevatori che da tempo adottano misure di protezione. La decisione riguarda anche le conseguenze economiche per chi ha mantenuto il bestiame in modo rigoroso.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la distinzione tra zone sane e infette il mercato?. Quali conseguenze economiche subiranno gli allevatori che hanno protetto il bestiame?. Perché Coldiretti rifiuta il blocco generalizzato dei movimenti in tutta Sardegna?. Chi deciderà la strategia per evitare la paralisi delle aziende agricole?.? In Breve Giuseppe Casu e Alessandro Serra sostengono la differenziazione territoriale tra zone colpite e sane.. Antonello Fois preme per la libera circolazione del bestiame nelle aree indenni.. Il rischio di paralisi produttiva minaccia l'economia rurale delle province sarde.. La strategia prevede una campagna vaccinale capillare per proteggere ogni singolo allevamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, Coldiretti chiede il blocco dei movimenti nelle zone sane Notizie correlate Pioggia e blocco dei trasporti minacciano l’agricoltura, Coldiretti: “Quintali di frutta rischiano il macero”Il caro gasolio mette in allarme i produttori agricoli che in un mese hanno registrato un aumento di circa il 40 per cento sul prezzo del diesel che... Minorenne aggredito a Lanciano, Ascom Abruzzo chiede maggiore presidio serale nelle zone del centroAscom Abruzzo esprime forte preoccupazione per quanto accaduto sabato sera in centro a Lanciano, dove un adolescente è stato aggredito da un gruppo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stop al falso Made in Italy: anche la Sardegna al Brennero per dire basta; Dermatite bovina, Coldiretti: Bene le vaccinazioni ma non si può tenere in ostaggio un intero settore; Acqua sospesa nella Media Valle del Tirso: Coldiretti denuncia disagi per aziende e allevamenti; Ue, Coldiretti raccoglie un milione di firme per trasparenza e salute. Consegnate al Commissario Várhelyi. Dermatite bovina, Coldiretti: Bene le vaccinazioni ma non si può tenere in ostaggio un intero settoreDermatite bovina, Coldiretti: Bene le vaccinazioni ma non si può tenere in ostaggio un intero settore - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it Migliaia di agricoltori in piazza a Cagliari con Coldiretti: La concorrenza sleale schiaccia le filiere sardeMigliaia di agricoltori in piazza a Cagliari con Coldiretti: La concorrenza sleale schiaccia le filiere sarde - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it Sul piano politico, il documento accusa il partito di "silenzio assordante sulle questioni politiche, economiche e sociali che riguardano la Sardegna" - facebook.com facebook “L’unica via possibile è quella delle rinnovabili”, dice Tridico. La Sardegna, dove governano con la Todde, è l’unica regione che ha fatto prima una moratoria contro le rinnovabili e poi una legge sulle aree idonee che proibisce le rinnovabili sul 99% del territori x.com