Pioggia e blocco dei trasporti minacciano l’agricoltura Coldiretti | Quintali di frutta rischiano il macero

Le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia persistente, e il blocco dei trasporti stanno creando difficoltà nel settore agricolo. Coldiretti segnala che grandi quantità di frutta rischiano di essere gettate via a causa delle problematiche logistiche. Nel frattempo, il prezzo del gasolio è aumentato di circa il 40 per cento in un mese, passando da 80 centesimi a 1,45 euro al litro, rendendo più oneroso il lavoro nei campi.

Il caro gasolio mette in allarme i produttori agricoli che in un mese hanno registrato un aumento di circa il 40 per cento sul prezzo del diesel che è passato da 80 centesimi a 1,45 euro al litro. I problemi per il comparto agricolo non riguardano soltanto i rincari energetici ma anche.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Dall’Etna nuove rotte per l’agricoltura romagnola: il viaggio studio dei Giovani Coldiretti guarda al futuroNon una semplice visita tecnica, ma un passaggio di crescita dentro una fase decisiva per l’agricoltura italiana. Leggi anche: Epatite A: Coldiretti rassicura, frutta e verdura sicure, niente allarmismi.