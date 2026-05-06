Sardegna astronauta in isolamento | la sfida nel Supramonte

Un astronauta in isolamento nelle grotte del Supramonte in Sardegna ha vissuto un’esperienza di sperimentazione unica, simile a quella di un addestramento lunare. Durante le settimane trascorse sottoterra, il team ha affrontato ambienti bui e isolati, testando reazioni e sensazioni che si verificano in condizioni estreme. Dopo il ritorno in superficie, alcuni membri dell’equipaggio hanno segnalato alterazioni sensoriali e percezioni anomale, causate dall’ambiente sotterraneo.

? Cosa scoprirai Come può il buio delle grotte sarde preparare un astronauta alla Luna?. Quale strana mutazione sensoriale ha colpito l'equipaggio dopo il ritorno in superficie?. Perché le caverne del Supramonte sono simili al vuoto dello spazio?. Chi sono i professionisti che hanno condiviso l'isolamento nelle profondità sarde?.? In Breve Team internazionale con Paolo Nespoli, Aleksei Ovchinin, Satoshi Furukawa, Mike Barratt e Jack Fischer.. Addestramento CAVES nel settembre 2013 presso il complesso carsico di Sa Grutta.. Navetta Orion ha raggiunto 406.771 chilometri dalla Terra durante il volo di aprile.. Prossimo obiettivo Artemis III prevede lo sbarco lunare tra fine 2027 e inizio 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, astronauta in isolamento: la sfida nel Supramonte Notizie correlate Sardegna, terremoto nel Psd’Az: Solinas sfida i blocchi e scuote il partitoA meno di due mesi dalle consultazioni amministrative previste per il 7 e l’8 giugno nei 149 comuni della Sardegna, la politica regionale vive un... Supermoto: 27 piloti da 11 nazioni a sfida nel GP della Sardegna? Cosa sapere Ventisette piloti di undici nazioni gareggiano domenica 17 maggio al Sardinia Circuit WS98.