Sardegna terremoto nel Psd’Az | Solinas sfida i blocchi e scuote il partito

In Sardegna, il partito Psd’Az si trova al centro di una crisi interna a meno di due mesi dalle elezioni amministrative previste per giugno. Il presidente della regione ha criticato pubblicamente alcuni blocchi interni al partito, suscitando reazioni e tensioni tra i membri. La situazione si inserisce in un quadro di cambiamenti politici che coinvolgono la regione e si sviluppa in un momento di forte attivismo elettorale.

A meno di due mesi dalle consultazioni amministrative previste per il 7 e l’8 giugno nei 149 comuni della Sardegna, la politica regionale vive un momento di forte trasformazione. Il Partito Sardo d’Azione si trova nel centro del vortice a causa delle recenti aperture strategiche di Christian Solinas, l’ex presidente della Regione, che ha ipotizzato un dialogo con le forze del centrosinistra, scardinando i blocchi ideologici degli ultimi anni. Scontri interni e nuove rotte per il Psd’Az. La strategia di Christian Solinas punta a nuovi interlocutori, escludendo però il Movimento 5 Stelle, descritto come una realtà di protesta priva di legami con la cultura sarda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, terremoto nel Psd’Az: Solinas sfida i blocchi e scuote il partito Tensioni nel PSd’Az, Acciaro: “Antonio Moro non è certo l’innovazione"Non usa giri di parole Giancarlo Acciaro, leader storico dei quattromori nel Nord-Ovest della Sardegna. “Chiesti due anni di reclusione”. Terremoto nel Pd, grossi guai per il big del partitoLa vicenda giudiziaria che arriva dalla Corte d’Appello di Salerno torna a far discutere la politica campana e nazionale, intrecciando un...