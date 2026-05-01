Sardegna | 4,5 milioni per la zootecnia contro la dermatite bovina

In Sardegna, tra il 2026 e il 2028, sono previsti 4,5 milioni di euro destinati alla zootecnia. Il finanziamento si concentra sul contrasto alla dermatite bovina nel sud dell’isola, attraverso interventi di rinnovamento genetico. La misura mira a migliorare le condizioni sanitarie del bestiame e a sostenere gli allevatori locali. Nessuna altra informazione sui dettagli del bando o sui soggetti coinvolti è ancora stata comunicata.

? Cosa sapere La Sardegna stanzia 4,5 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per la zootecnia.. Il bando mira a contrastare la dermatite bovina nel sud dell'isola tramite il rinnovamento genetico.. La Regione Sardegna stanzia 4,5 milioni di euro per il comparto bovino tra il 2026 e il 2028, intervenendo con un bando mirato a contrastare i focolai di dermatite bovina che stanno colpendo le mandrie nel sud dell’isola. L’annuncio arriva in un momento di forte tensione nelle campagne sarde, dove la comparsa di nuovi casi del virus ha costretto molti allevatori a guardare con preoccupazione alle proprie stalle. La strategia amministrativa punta a...🔗 Leggi su Ameve.eu

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