Sarcos acciaio e calcestruzzo da riciclo | Università in campo per l’economia circolare

Un progetto universitario utilizza acciaio e calcestruzzo riciclati per realizzare solette con prestazioni comparabili a quelle tradizionali. La ricerca si concentra sull’impiego di materiali provenienti dal riciclo, con l’obiettivo di favorire l’economia circolare nel settore edilizio. Le prove condotte hanno mostrato che i componenti in materiali riciclati possono garantire stabilità e resistenza analoghe a quelle delle soluzioni convenzionali.

Solette composte in acciaio e calcestruzzo riciclato con prestazioni equivalenti, e in alcuni casi superiori, a quelle tradizionali: è il risultato del progetto Sarcos(Steel And Recycled COncrete Slab), il lavoro di un team congiunto dell’ Università di Cagliari e del Politecnico di Milano, finanziato dal bando PRIN2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca. L’idea centrale è sostituire gli aggregati naturali nel calcestruzzo con materiali da riciclo, macerie provenienti dalla demolizione di edifici dismessi, riducendo la dipendenza da risorse naturali e applicando un modello di economia circolare. La sabbia impiegata nell’edilizia proviene solitamente da cave fluviali o alluvionali: lo sviluppo di nuove tecniche che incoraggiano il riciclo permette di p reservare gli ambienti naturali evitando ulteriori scavi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il progetto Sarcos, coordinato dall’Università di Cagliari e finanziato dal Mur, sperimenta solette composte con materiali da riciclo e prestazioni equivalenti a quelle tradizionali - facebook.com facebook