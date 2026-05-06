Sarcos acciaio e calcestruzzo da riciclo | Università in campo per l’economia circolare

Da ildenaro.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto universitario utilizza acciaio e calcestruzzo riciclati per realizzare solette con prestazioni comparabili a quelle tradizionali. La ricerca si concentra sull’impiego di materiali provenienti dal riciclo, con l’obiettivo di favorire l’economia circolare nel settore edilizio. Le prove condotte hanno mostrato che i componenti in materiali riciclati possono garantire stabilità e resistenza analoghe a quelle delle soluzioni convenzionali.

Solette composte in  acciaio e calcestruzzo riciclato con prestazioni equivalenti, e in alcuni casi superiori, a quelle tradizionali: è il risultato del progetto  Sarcos(Steel And Recycled COncrete Slab),  il lavoro di un team congiunto dell’ Università di Cagliari e del Politecnico di Milano,  finanziato dal  bando PRIN2022  del Ministero dell’Università e della Ricerca. L’idea centrale è  sostituire gli aggregati naturali nel calcestruzzo con materiali da riciclo, macerie provenienti dalla demolizione di edifici dismessi, riducendo la dipendenza da risorse naturali e applicando un modello di economia circolare. La sabbia impiegata nell’edilizia proviene solitamente da  cave fluviali o alluvionali:  lo sviluppo di  nuove tecniche che incoraggiano il riciclo  permette di p reservare gli ambienti naturali evitando ulteriori scavi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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