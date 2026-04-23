La Regione Piemonte ha annunciato un investimento di circa 14 milioni di euro destinato a sostenere iniziative legate all’economia circolare, utilizzando fondi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Questa misura mira a favorire progetti e interventi che promuovano pratiche sostenibili e il riutilizzo delle risorse. L’annuncio fa parte di un programma più ampio di investimenti pubblici rivolti allo sviluppo sostenibile del territorio.

? Cosa sapere La Regione Piemonte stanzia 14,15 milioni di euro per l'economia circolare tramite fondi Fesr.. I fondi finanziano soggetti pubblici per potenziare riciclo tecnologico e prevenzione degli scarti.. La Regione Piemonte mette a disposizione 14 milioni e 150 mila euro per potenziare la gestione dei rifiuti e l’economia circolare attraverso due nuove misure approvate dalla giunta su proposta dell’assessore all’Ambiente Marnati. L’intervento si inserisce nel Programma del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) per il periodo 2021-2027, puntando a una transizione ecologica che sia anche motore di occupazione e sviluppo locale. Le risorse sono interamente destinate a soggetti pubblici e mirano a colmare il divario tecnologico nella gestione delle risorse, seguendo le linee guida dell’Agenda 2030.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, piano da 14 milioni: nuovi fondi per l’economia circolare

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