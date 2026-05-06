Sarà interrogato dopo l’intervista a Belve L’annuncio dopo la puntata si muove la polizia

Dopo la trasmissione di ieri sera, la polizia ha annunciato che interrogherà un uomo coinvolto nelle indagini sulla banda della Uno Bianca. La decisione è arrivata a seguito delle dichiarazioni rilasciate durante l’intervista andata in onda, che hanno suscitato grande attenzione. La vicenda, che riguarda una serie di episodi criminali avvenuti negli anni passati, si concentra ora su un possibile sviluppi del procedimento legale.

Bologna, 6 maggio 2026 – Le dichiarazioni choc di Roberto Savi riaccendono i riflettori sulla stagione di sangue della Uno Bianca. Dopo l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani durante la trasmissione Belve Crime su Rai 2, la Procura di Bologna ha deciso di muoversi: il capo della banda sarà interrogato nel carcere di Bollate, dove sta scontando l’ergastolo. La magistratura acquisirà anche il video integrale dell’intervista televisiva, in cui l’ex poliziotto parla apertamente di presunte coperture istituzionali. Parole pesanti, che evocano scenari mai del tutto chiariti: “Prima hanno evitato che ci prendessero, poi ci hanno fatto prendere”, ha dichiarato Savi, insinuando il coinvolgimento dei servizi segreti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sarà interrogato dopo l’intervista a Belve”. L’annuncio dopo la puntata, si muove la polizia Notizie correlate Uno Bianca, dopo l'intervista di Roberto Savi a Belve si muove anche la procura: "Lo sentiremo"Hanno destato parecchie polemiche le dichiarazioni fatte da Roberto Savi durante l'intervista a Belve, su Raidue, andata in onda martedì sera. Roberto Savi, il caos dopo l’intervista a Belve: sarà riascoltato dalla ProcuraDopo l'intervista di Roberto Savi a Belve Crime, per la Banda della Uno bianca, emergono nuove ipotesi. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Spari sul 25 aprile: la radicalizzazione tra palestre, stadio e Idf; Gervasoni, non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Il delitto di Garlasco, c’è il movente per cui Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: L’ha rifiutata; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni. Sky tg24. . Andrea Sempio sarà interrogato mercoledì 6 maggio ed è probabile che si avvalga della facoltà di non rispondere. Sono stati convocati come testimoni, invece, le sorelle Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi. Le gemelle Cappa, cugine di Chiara - facebook.com facebook RT @petunianelsole: Sarà interrogato anche il fratello di Chiara, Marco Poggi (come persona informata sui fatti). x.com