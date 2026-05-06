Durante la trasmissione andata in onda il 5 maggio, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo hanno condiviso dettagli sulla loro vita privata. Maria Teresa Ruta ha parlato di una conversazione con il padre di una persona a lei vicina, in cui si discuteva di un suo vizio. Inoltre, sono stati ripercorsi alcuni passaggi della storia tra Goria e Ruta, con riferimenti a decisioni prese in passato.

Guenda Goria, Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta tornano a raccontarsi a La Volta Buona, ospiti di Caterina Balivo nella puntata del 5 maggio. Un confronto familiare che, tra ricordi e ironia, riporta a galla il passato. Tutto prende il via da una domanda rivolta a Guenda: “Come vive l’infedeltà di un padre?” La risposta è immediata: “Ma la domanda è a me o a mio padre? Perché potrei sentire la risposta di mio padre. Io avevo sei, più o meno sei, sette anni. Però poi l’ho capito tardi, perché loro si sono separati senza dirlo. Nel senso, hanno detto: ‘Papà va a vivere fuori città’. Noi vivevamo a Milano e lui si è trasferito a Roma e io ero convinta che stessero ancora insieme.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sapevo del suo vizio, suo padre mi disse di non sposarlo”: Maria Teresa Ruta svela il retroscena sul matrimonio con Amedeo Goria

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«Sapevo avesse il vizio di offrire caffè alle belle ragazze, fa parte del suo essere. » Maria Teresa Ruta racconta senza filtri il suo lungo rapporto con Amedeo Goria. Anche dopo la rottura, il legame tra i due non si è mai davvero spezzato; la loro storia continua - facebook.com facebook

#Sinner “Ho fatto molta fatica, ma lo sapevo già da prima del match, perché questo è un campo con condizioni davvero particolari, non semplici. Ogni giorno è difficile e ogni giorno fa la differenza. Ho cercato di rimanere calmo a livello mentale, ma dal punto d x.com